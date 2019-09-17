Госдума приняла в первом чтении законопроект об электронных трудовых книжках

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроекты об электронных трудовых книжках, сообщает РИА «Новости».

Планируется, что переход на новый вид книжек начнется в 2020 году.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что переход на электронные трудовые книжки поможет работодателям сэкономить «сотни миллионов рублей».

Переход должен пройти до 1 января, с этого момента новые правила станут обязательными для всех работодателей.

Тем, кто по-прежнему захочет пользоваться бумажной трудовой книжкой, такую возможность оставят.