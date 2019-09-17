Минфин назвал срок запуска новой системы пенсионных накоплений
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Минфин России рассчитывает, что новая система накопительных пенсий вступит в силу с января 2021 года, сообщает ТАСС.
Уведомление о разработке соответствующего законопроекта министерством опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
Целью инициативы является предоставление возможности гражданам финансировать пенсию за счет личного дохода.
В документе говорится, что низкий уровень личного участия граждан в формировании пенсионного дохода является проблемой.
Ранее в Министерстве финансов раскрыли детали законопроекта о новой системе пенсионных накоплений.