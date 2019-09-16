Росстат отчитался о подъеме промышленного производства

Росстат представил в понедельник данные о промышленном производстве в России в январе - августе 2019 года.

Прирост промышленного производства за август составил 2,9% по сравнению с августом 2018 года и 2,5% по сравнению с июлем 2019 года. За период с января по август промышленное производство выросло на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Позитивную динамику продемонстрировали все наблюдаемые сферы промышленного производства. Наибольшие темпы роста у сырьевых (3,1% к августу 2018 года и 1,5% к июлю 2019 года) и обрабатывающих отраслей (2,7% к августу 2018 года и 3,2% к июлю 2019 года). В электроэнергетике, обеспечении газом и паром прирост промышленного производства составил 2,1% к августу 2018 года и аналогичную цифру – 2,1% к июлю 2019 года.

В сырьевом секторе наибольший прирост показала добыча цветных металлов (прирост 10,9% к августу 2018 года), в том числе медной руды на 10,9% в годовом выражении.

Добыча нерудных полезных ископаемых выросла на 11,3% к августу 2018 года и на 2,9% к июлю 2019 года, в том числе песка, щебня и гравия – на 11,3% в годовом выражении и на 13,1% к июлю 2019 года.

На протяжении нескольких месяцев растет предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых. В августе прирост составил 14,2% по сравнению с августом прошлого года и 2,4% по сравнению с июлем 2019 года.