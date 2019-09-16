ЦБ: кредитная нагрузка россиян превысила пик 2013-2014 гг в 75% регионах

В Центральном Банке России заявили, что кредитная нагрузка российских граждан превысила пик 2013-2014 годов в 75% регионах страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отметили в ЦБ, такие показатели сдерживают темпы роста кредитования.

«Рост кредитования населения сдерживается высокой кредитной нагрузкой, которая в 75% регионов уже превысила пик 2013–2014 годов», — говорится в докладе.

В конце августа текущего года представители Центробанка сообщили, что совокупный уровень долговой нагрузки населения в первой половине 2019 года достиг 10,4%, что в свою очередь является пиковым значением с 2014 года.

По словам министра экономического развития России Максима Орешкина,перекос в сегменте потребительского кредитования в стране может отрицательно сказаться на экономике, и если не решить возникшую проблему, то Российская Федерация к 2021 году войти в рецессию.

Ранее сообщалось, что Центробанк снизил ключевую ставку до 7%.