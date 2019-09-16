Новак исключил нехватку нефти после атаки на Saudi Aramco

Министр энергетики Александр Новак оценил атаки на объекты саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco, передает РИА «Новости».

По его словам, подобные нападения влияют на энергобезопастность в целом и поэтому не должны происходить.

Кроме того, Новак отметил необходимость быстро оценить ущерб от атаки. На данный момент этим занимаются специалисты из Саудовской Аравии, чтобы понять масштабы влияния на добычу нефти в мире и поставки.

Он добавил, что после этого, возможно, будет созвано внеочередное заседание комитета ОПЕК+.

Министр заверил, что коммерческих запасов мировой нефти может хватить, чтобы покрыть возможный недостаток.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия планирует восстановить добычу потерянной после атаки нефти.

Пожары произошли на НПЗ на востоке страны Абкайк, который является одним из крупнейших в мире, и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда. Оба НПЗ принадлежат госкомпании Saudi Aramco.