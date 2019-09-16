Глава ВТБ предложил обезопасить взаиморасчеты между Китаем и Россией

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил обезопасить взаиморасчеты между Китаем и Россией. Об этом он сказал газете China Daily.

По словам Костина, обе страны наращивают долю транзакций в юанях и рублях, хотя основной валютой двухсторонних торговых операций остается доллар США.

Глава ВТБ призвал создать надежные двухсторонние механизмы для проведения взаиморасчетов и платежей, чтобы оградить экономическое сотрудничество между Россией и Китаем от влияния негативных внешних факторов, включая санкции и торговые войны.

«Учитывая объемы торговли между нашими странами, исключительно важно обеспечить стабильность и безопасность финансовых услуг», – сказал Костин.

ВТБ вышел на китайский рынок в 2008 году, став лидером сегмента операций в паре юань-рубль в Китае. При этом банк остается единственной российской финансовой организацией, обладающей полноценной лицензией на ведение банковской деятельности на материковой части Китая, отметил Костин.

По его словам, Китай и Россия являются естественными экономическими партнерами и имеют большой потенциал для развития сотрудничества.

Встреча между премьер-министром Китая Ли Кэцяном и премьер-министром России Дмитрием Медведевым позволит двум странам укрепить партнерские отношения в различных областях. В частности, речь идет об энергетике, сельском хозяйстве, инновациях и финансовом секторе.

Китай – крупнейший внешнеторговый партнер России, а двухсторонний товарооборот в прошлом году вырос на 25% до $110 млрд, напомнил глава банка.

«Также видим огромный потенциал в сопряжении крупных проектов, реализуемых в рамках инициативы «Один пояс и один путь», с деятельностью Евразийского экономического союза в целях углубления региональной экономической интеграции», – заявил он. ВТБ рассматривает эти проекты как приоритетные, отметил Костин.