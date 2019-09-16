Рубль вырос к доллару на фоне атаки дронов

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Рубль вырос к доллару утром, 16 сентября, после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 10.04 по мск, курс доллара снизился на 58 коп. и достиг 63,76 руб. В свою очередь, курс евро упал на 69 коп., до 71,59 руб.

В это же время фьючерс на нефть марки Brent повысился на 8,73%, до 65,48 доллара за баррель.

Ознакомиться с курсом российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».

Ранее сообщалось, что цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии.