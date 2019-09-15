Саудовская Аравия планирует восстановить добычу потерянной после атаки нефти
Саудовская Аравия планирует восстановить нефтедобычу, потерянную в результате атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что представители страны планируют на треть восстановить добычу нефти к понедельнику, 16 сентября.
Источник заявил, что власти Саудовской Аравии не ожидали таких негативных последствий в первые часы после начала атаки. Он также добавил, что старана выражает надежду, что рынок не будет испытывать никаких дефицитов, пока Саудовская Аравия восстанавливает свои запасы.
«Мы должны быть в состоянии вернуть два миллиона баррелей нефти... к завтрашнему дню», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что нефть может подорожать до $100 после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии.