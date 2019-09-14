В Индии планируют запустить производство российских самолетов Ил-114

В Индии намерены запустить производство российских самолетов Ил-114. Об этом пишет The Times of India.

По информации издания, самолеты будут использовать при региональных полетах.

Отмечается, что Ил-114 является идеальной альтернативой турбовинтовым самолетам.

Уточняется, что цена российских лайнеров примерно на $5 млн ниже, чем стоимость у самолетов из других стран.

Ранее сообщалось, что в России создают самолет на замену Ан-2 «Кукурузник».