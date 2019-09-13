Зарплаты работникам бюджетной сферы проиндексируют на 4% в 2020 году

1 октября 2020 года работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты на 3,8%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяну Голикову.

Как отмечается, речь идет о тех специалистов, которые не попали под майский указ президента России от 2012 года. По словам Голиковой, на компенсацию подобных расходов правительство ежегодно будет выделять регионам по 1 млрд рублей.

Под индексацию попадут работники из социальной сферы и науки, сотрудники гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораторий, центров гигиены.

Ранее сообщалось, что Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год.