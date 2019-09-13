Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о индексации социальных пенсий россиян в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, социальные пенсии проиндексируются на 7%, а страховые пенсии на 6,6%. Средний размер пенсии составит 15 тыс. рублей, а средний размер страховых пенсий по старости для неработающих — 16,4 тыс. рублей.
Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.
Ранее Минфин раскрыл детали новой системы пенсионных накоплений.