Экс-депутат Рады рассказал о страхе «Нафтогаза» из-за угрозы потери транзита

Бывший депутат Рады Алексей Журавко заявил, что в «Нафтогазе» ожидают коллапс после прекращения транзита газа из России. Об этом он написал в фейсбуке со ссылкой на источник в газовой компании.

По его словам, специалисты «в шоке от того, что может произойти этой зимой». Кроме того, в офисе компании царит бардак, а сама структура стала «конвейером для отмывания денег», добавил экс-депутат.

Боле того, уточнил он, слухи о закачке в украинские хранилища 17 млрд кубометров газа не соответствуют действительности.

Он пояснил, что власти Украины полагаются на европейские страны, которые якобы вынудят Россию сохранить транзит российского газа через Украину.

Однако, подчеркнул Журавко, есть вероятность, что из-за нехватки топлива оно станет дорогим, и ряд городов останутся без газоснабжения.

Ранее «Нафтогаз» рассказал о взглядах на транзитный контракт с Россией.