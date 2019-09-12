ЕС продлил санкции против России ради Украины

Евросоюз решили продлить введенные против российской стороны санкции из-за угрозы территориальной целостности Украины. Об этом пишут «Украинские новости» со ссылкой на заявление Европейского совета.

Как отмечается, ограничительные меры коснуться 170 физических лиц и 44 организаций и компаний. Санкции призваны заморозить активы компаний и запретить въезжать на территорию Украины лиц из запрещенного ЕС списка.

Также санкции запрещают европейским компаниям работать с Крымом.

Санкционные меры будут действовать до 23 июня 2020 года. Также экономические санкции действуют до 31 января 2020 года.