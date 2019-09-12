Москалькова оценила предложение о четырехдневной рабочей неделе

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала условие для введения сокращенной рабочей неделе в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, необходимо провести специальные исследования, чтобы понять, приведет ли четырехдневная рабочая неделя к более интенсивному труду.

Москалькова добавила, что без мониторинговых исследований эта идея не может быть реализована.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил введение гибкого рабочего графика, который может предполагать четыре дня трудовой занятости в неделю.