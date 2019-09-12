Москалькова оценила предложение о четырехдневной рабочей неделе
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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала условие для введения сокращенной рабочей неделе в России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, необходимо провести специальные исследования, чтобы понять, приведет ли четырехдневная рабочая неделя к более интенсивному труду.
Москалькова добавила, что без мониторинговых исследований эта идея не может быть реализована.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил введение гибкого рабочего графика, который может предполагать четыре дня трудовой занятости в неделю.