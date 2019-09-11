Медведев предложил внедрить гибкие рабочие графики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил введение гибкого рабочего графика, предает РИА «Новости».

Он отметил, что сейчас трудовое время – это рабочая неделя в 40 часов, однако в других странах уже введена практика 35 рабочих часов в неделю и 29 часов.

«То есть, иными словами, можно так построить рабочий график, что человек будет занят, например, 4 дня в неделю», — добавил премьер.

Медведев заявил, что такой гибкий график необходимо внедрить в законодательство.

Кроме того, он опроверг версии, что это может привести к сокращению зарплаты.

По мнению премьер-министра, гибкое регулирование рабочего времени поможет сотруднику и работодателю самостоятельно планировать трудовые часы.

Ранее глава Минздрава оценила идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю.