Медведев предложил внедрить гибкие рабочие графики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил введение гибкого рабочего графика, предает РИА «Новости».
Он отметил, что сейчас трудовое время – это рабочая неделя в 40 часов, однако в других странах уже введена практика 35 рабочих часов в неделю и 29 часов.
«То есть, иными словами, можно так построить рабочий график, что человек будет занят, например, 4 дня в неделю», — добавил премьер.
Медведев заявил, что такой гибкий график необходимо внедрить в законодательство.
Кроме того, он опроверг версии, что это может привести к сокращению зарплаты.
По мнению премьер-министра, гибкое регулирование рабочего времени поможет сотруднику и работодателю самостоятельно планировать трудовые часы.
Ранее глава Минздрава оценила идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю.