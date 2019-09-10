8500 участников из 65 стран мира посетили Восточный экономический форум

В Восточном экономическом форуме (ВЭФ) приняли участие более 8500 участников из 65 государств. Самые многочисленные делегации приехали во Владивосток для участия в форуме из Индии, Японии, Китая,Республики Корея и Корейской Народно-Демократической Республики. В числе прочих представительных делегаций – гости из Монголии, США, Сингапура, Вьетнама, Великобритании, Малайзии.

Форум посетили главы иностранных государств и правительств:премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, президент Монголии Халтмагийн Баттулга, а также премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Участие в форуме также приняли 12 иностранных министров, главы21 субъекта РФ, 14 министров и 15 руководителей федеральных агентств и служб. Кроме того, на ВЭФ приехал и президент Международной федерации футбола, президент ФИФА Джиованни Винченцо Инфантино. Он заявил о намерении открыть футбольную школу на территории Дальневосточного федерального университета. Более 440 компаний работали на форуме на уровне глав.

С 4 по 6 августа на форуме подписано 270 соглашений на сумму 3,4 трлн рублей. В рамках ВЭФ прошло более 100 мероприятий, а ключевым событием стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.