Эксперт прокомментировал слова Миллера о снижении цены на газ для украинцев на 25%

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал слова председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, заявившего, что главным вопросом поставок газа между Россией и Украиной является вопрос о поставках по прямому контракту, сообщает ФАН.

По мнению специалиста, Миллер преследует определенные интересы, рассуждая о важности заключения прямого контракта на поставку российского газа Украине.

Согласно его словам, «Газпром» не успевает запустить «Северный поток — 2» на полную мощность к 1 января 2020 года и вторую нитку «Турецкого потока», при этом есть необходимость пережить зимний сезон.

!«Газпрому» выгодно, чтобы эти три месяца был транзит газа на Украину, чтобы выполнялись все его обязательства перед европейцами. Поэтому он и предлагает украинцам скидку», — пояснил Юшков.

Он также отметил, что не известно, как украинская сторона отреагирует на такое предложение, так как ее состав недавно полностью изменился.

Ранее Миллер назвал основной вопрос переговоров по газу с Украиной.