Молдавский депутат рассказал об «ударе в спину» России

Депутат молдавского парламента Богдан Цырдя рассказал в фейсбуке про «удар в спину» РФ после предоставления Молдавии скидки на газ.

Он отметил, что 7 сентября президенты РФ и Молдавии Владимир Путин и Игорь Додон договорился о цене на газ, речь идет о предоставлении скидки для Молдавии.

По словам депутата, это «огромный жест щедрости» со стороны РФ.

При этом Цырдя указал, что уже 8 сентября глава комиссии по внешней политике Молдавии заявил, что якобы «Россия держит в Молдове оккупационную армию». А 9 сентября МИД Молдавии заявил, что он не признает выборы в Крыму.

«А в Челябинске и Воркуте признает или нет? И кому вообще нужна или интересна наша позиция?», — задался вопросом Цырдя

По его словам, Молдавия так поступает с Россией с 2003 года — «она нам скидку на газ – мы ей удар в спину».

Депутат также заявил, что на открытие рынка РФ для молдавских предприятий, страна отметила «сапогом по физиономии».