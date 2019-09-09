Дефицит топлива обнаружен на украинских заправках

На украинских автозаправках обнаружена нехватка топлива из-за возникших проблем с поставками не нефтебазы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, дефицит произошел из-за неспособности «Укрзализныци» (Украинская железная дорога) справиться с увеличением потока грузов. Топливо приходится ожидать до 20 дней, состав Кременчуг-Киев идет 20-30 дней вместо нормальных семи.

Кроме того, плохой ситуации способствует медленная работа таможенной службы на станциях, через которые проходят топливные составы. На некоторых станциях вовсе произошла заморозка работы.

Ранее сообщалось, что на Украине рассказали о снижении дизельных поставок из России.