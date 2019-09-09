Миллер назвал основной вопрос переговоров по газу с Украиной

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с российским президентом Владимиром Путиным назвал главный вопрос поставок газа между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это вопрос о поставках газа на Украину по прямому контракту.

Миллер добавил, что в случае заключения прямого договора цены на поставку газа могут быть на 25% ниже нынешних для конечного украинского потребителя.

Он заключил, что этот вопрос должны решать в ходе двусторонних переговоров обе страны.

Ранее глава Минэнерго Украины призвал начать переговоры по транзиту газа с Россией.