В ГД предложили установить единую минимальную цену на сигареты

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Депутаты Госдумы предложили установить единую минимальную цену на табачные изделия. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По словам первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Катасонова, необходим единый ценовой минимум для легальных сигарет, например, 85 рублей. Он напомнил, что 95% сигарет сейчас дороже 90 рублей за пачку.

«Это, кстати, снизит доступность табачных изделий в том числе», — добавил Катасонов.

Парламентарий отметил, что нововведение поможет пресечь ввоз поддельных и контрабандных товаров.

Он объяснил, что законопроект будет фиксировать минимальную цену, которая будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться.

Ранее сообщалось, что россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта.