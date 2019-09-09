ОДК усовершенствует двигатель ПД-14 для самолета МС-21

Заместитель генерального директора, генеральный конструктор «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Юрий Шмотин заявил, что на базе двигателя ПД-14 будет создана усовершенствованная силовая установка ПД-16 для самолета МС-21-400. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, мощность двигателя ПД-14 будет увеличена за счет увеличения степени двухконтурности вентилятора. На его базе будет разработан двигатель ПД-16 с улучшенными характеристиками. Шмотин добавил, что эта модификация будет востребована для МС-21-400.

Кроме того, генеральной конструктор отметил, что для компании важно создать базовый унифицированный газогенератор и двигатель на его основе, который можно будет применять в близких классах самолетов.

Ранее сообщалось, что второй самолет МС-21 начал летные испытания.