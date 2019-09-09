Вышинский рассказал о приехавших в Россию по обмену с Украиной заключенных

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Главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский после возвращения в Россию сообщил информацию о заключенных, обмененных между Москвой и Киевом. Об этом он сказал во время пресс-конференции в прямом эфире на телеканале «Россия 24».

«Я мало с ними знаком, но я знаю, что среди них есть, люди, которые осуждены и помилованы [президентом страны Владимиром] Зеленским», — начал Вышинский.

Он отметил, что в настоящее время Украина не имеет претензий к помилованным. Однако у других переданных все еще идут суды.

«Сказали А, значит нужно сказать и Б. Нужно сделать жест и шаг дальше», — подчеркнул Вышинский.

На его взгляд, некоторые из переданных заключенных ни в чем не виноваты. Он рассказал, что видел людей, которых посадили за то, что они не платили налоги.

Журналист посоветовал Украине научиться прощать и признать ошибки экс-президента страны Петра Порошенко.

«Исправить его ошибки и признать их», — заключил Вышинский.

Ранее Вышинский признался в получении наград от России.