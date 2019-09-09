МИД предупредил россиян об отмене 1,5 тысячи рейсов British Airways

Ситуационно-кризисный центр МИД России (ДСКЦ) предупредил российских граждан об отмене более 1,5 тысячи рейсов британской авиакомпании British Airways в связи с забастовкой пилотов. Об этом написали в твиттере ДСКЦ.

Как известно, акция пройдет 9-10 сентября.

Также сообщается, что пилоты авиакомпании намерены устроить забастовки в конце месяца.

Ожидается, что акция состоится 27 сентября.

Ранее сообщалось, что забастовка пилотов британской авиакомпании British Airways может коснутся порядка 280 тысяч человек.