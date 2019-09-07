Минфин раскрыл детали новой системы пенсионных накоплений

В Министерстве финансов раскрыли детали законопроекта о новой системе пенсионных накоплений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, документ носит название «О гарантированном пенсионном продукте».

Уточняется, что одна из важнейших составляющих такого продукта — добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений.

Кроме того, государство будет гарантировать сохранность долгосрочных пенсионных накоплений.

В Минфине подчеркнули, что новая система позволит гражданам России присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

Ранее правительство поддержало получение негосударственных пенсий в 55 и 60 лет.