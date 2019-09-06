В правительстве отреагировали на заявления о новой пенсионной реформе

В аппарате правительства России опровергли слова депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о том, что в кабмине идет подготовка второго этапа пенсионной реформы, сообщает «Интерфакс».

Источник подчеркнул, что предположения Рашкина — это «полный бред».

До этого «Независимая газета» опубликовала информацию о создании рабочей группы, которая займется вторым этапом пенсионной реформы. По сведениям СМИ, он предполагал собой повышение возраста выхода на пенсию для мужчин и для женщин до 70 лет.

Ранее Медведев назвал решение по пенсиям самым трудным за десятилетия.