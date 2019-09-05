Рубль повышается к доллару и евро

Рубль поднимается по отношению к доллару и евро в четверг, 5 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на трейдеров.

По данным Мосбиржи на 10.06 мск., курс доллара снизился на 14 коп. и составил 66,08 руб. В это же время курс евро упал на 19 коп. до 72,86 руб.

По мнению трейдеров, такие скачки обоснованы возросшим спросом на рисковые активы на фоне надежды на продолжение торговых переговоров американской стороны и Китая.

Стоимость нефти Brent снижается на 0,35% до 60,49 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что доллар подскочил выше 67 рублей.

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