Абэ заявил об инвестировании $15 млрд в Дальний Восток

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Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио намерен «упорно и последовательно» продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным для заключения между странами мирного договора. Об этом сообщают «Известия».

По словам японского премьера, Токио вносит вклад в развитие инфраструктуры и промышленности на Дальнем Востоке.

«Совокупные инвестиции Японии в Дальний Восток…превысили $15 млрд, и в будущем ожидается дальнейшее инвестирование», — заявил Абэ.

Он уточнил, что компании стран сотрудничают в сферах энергетики, природных ресурсов, автомобильной промышленности, медицины и производстве продуктов питания.

Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно рассказал об условиях возвращения России в состав стран-участников саммита G8.