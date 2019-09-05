Абэ заявил об инвестировании $15 млрд в Дальний Восток
Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио намерен «упорно и последовательно» продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным для заключения между странами мирного договора. Об этом сообщают «Известия».
По словам японского премьера, Токио вносит вклад в развитие инфраструктуры и промышленности на Дальнем Востоке.
«Совокупные инвестиции Японии в Дальний Восток…превысили $15 млрд, и в будущем ожидается дальнейшее инвестирование», — заявил Абэ.
Он уточнил, что компании стран сотрудничают в сферах энергетики, природных ресурсов, автомобильной промышленности, медицины и производстве продуктов питания.
Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно рассказал об условиях возвращения России в состав стран-участников саммита G8.