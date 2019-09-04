Орешкин рассказал, при каких условиях возможно сокращение рабочей недели

Министр экономического развития Максим Орешкин назвал условия, при которых можно говорить о переходе на четырехдневную рабочую неделю, сообщает РИА «Новости».

По его мнению, обсуждать этот вопрос имеет смысл только если уровень доходов и производительность труда населения являются высокими. Именно эти два показателя он назвал основными для возможности начала дискуссии о сокращении рабочей недели.

Кроме того он отметил, что в повышении производительности труда и доходов населения поможет внедрение искусственного интеллекта.

Министр также добавил, что при переходе на 4-дневную рабочую неделю люди будут обязаны уделять больше времени переобучению и получению новых навыков.

Об этом он рассказал журналистам на Дальневосточном экономическом форуме.

Ранее Орешкин пообещал кадровые решения в госкомпаниях.