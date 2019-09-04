Эксперт оценила слова Орешкина о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ Риорита Колосова оценила слова министра экономического развития России Максима Орешкина о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает Nation News.

По ее словам, переход на сокращенную рабочую неделю, это объективная тенденция.

Она напомнила, что этот тренд начался еще во времена Тейлора (основоположник научной организации труда. – «Газета.Ru»), который сделал из 48-часовой рабочей недели 40-часовую.

Также Колосова напомнила, что в Германии сейчас 29-часовая рабочая неделя.

По мнению эксперта, чтобы перейти на четырехдневнку в России, необходимо предусмотреть реализацию идеи в отдельной отрасли.

«Есть виды работы, где количество дней несущественно, есть также непрерывные производства, и там нужно перестраивать организацию труда», — заключила она.

Ранее Орешкин назвал условия для перехода к 4-дневной рабочей неделе.