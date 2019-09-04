Глава Минприроды о ЧП в Жуковском: дело не в чайках

Минприроды проверяет информацию о возможных свалках рядом с аэропортом Жуковский, которые привлекают чаек, сообщил глава ведомства Дмитрий Кобылкин в интервью «Газете.Ru».

«Информацию о несанкционированных объектах рекомендовал проверить вне зависимости от причин», — сказал Кобылкин.

В то же время министр считает, что причина появления птиц в зоне любого аэропорта не может считаться оправданием нарушению безопасности полетов.

«Со своей стороны отмечу, что хорошо знаком с аэропортовой инфраструктурой. И хочу сказать: дело не в чайках, дело не в воронах, дело не в перелетных гусях (а в порту Сабетта на Ямале были перелетные гуси – представьте стаю). Это вопрос охраны аэропорта, есть четкие нормативы и требования – не допустить полета ни одной птицы на территории воздушной гавани. Используются различные способы – соколы, звуковые отпугиватели и так далее. Если в аэропорту есть проблемы с птицами, значит, как я считаю, надо ставить три уровня защиты», — отметил он.

15 августа после взлета из аэропорта Жуковский самолет А321 совершил аварийную посадку в кукурузном поле недалеко от взлетно-посадочной полосы. Ранее сообщалось, что у лайнера остановились двигатели, в которые попали чайки. В ходе инцидента никто не пострадал.