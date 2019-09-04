Эксперты объяснили рост цен на сливочное масло в России

Эксперты рассказали, почему сливочное масло в России выросло в цене с начала года более чем на 9%. Об этом сообщает РИА «Новости».

По их словам, причиной подорожания стало увеличение стоимости сырья.

Эксперты также сообщают, что на рост цены на сливочное масло повлиял низкий уровень запасов при одновременном высоком спросе на молочный жир.

Кроме того, они заявляют, что затраты производителей на маркировку в системе ветеринарной сертификации увеличились.

Отмечается, что стоимость натурального традиционного масла, выставленного на полке магазина, на данный момент составляет 150-170 рублей за стандартную упаковку.