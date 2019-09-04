Глава Минприроды отреагировал на идею пустить частных инвесторов в Арктику

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Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин (сменил на посту Сергея Донского) Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин (сменил на посту Сергея Донского)
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин (сменил на посту Сергея Донского)
Нина Зотина/РИА «Новости»

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин высказал мнению об идее правительства разработать законопроект о доступе частных инвесторов к шельфу Арктики, передает РИА «Новости».

Он отмечает, что ведомство уже закончило дополнительные научные исследования для расширения границ России в Арктике.

Кобылкин также сообщает, что министерство находится на стадии переговоров с «Газпромом» и «Роснефтью» о росте объема работ по разведке месторождений в данном регионе.