Пентагон сократит финансирование программ ради выделения $3,6 млрд на стену с Мексикой

Глава Пентагона Марк Эспер дал официальное одобрение на перераспределение финансирования 127 программ в целях выделения $3,6 млрд на возведение стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает ТАСС.

Как стало известно, половина данной суммы будет получена из-за уменьшения расходов на строительство за рубежом.

Также сообщается, что остальные средства будут выделены в связи с сокращением проектов в США.

Ожидается, что благодаря экономии планируется построить 175 миль (281 км) заграждений.

Ранее президенту США Дональду Трампу разрешили отобрать у Пентагона $2,5 млрд на возведение стены с Мексикой.