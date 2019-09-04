У депутатов Британии появилось право рассмотрения законопроекта об отсрочке Brexit

У депутатов палаты общин британского парламента после голосования появилось право рассмотреть законопроект, с помощью которого возможен перенос даты выхода Соединенного королевства из ЕС на более поздний срок, а также блокировки проведения Brexit без сделки. Об этом информирует ТАСС.

Как отмечается, 328 депутатов отдали голос за то, чтобы у палаты общин появился контроль за повесткой дня парламента на среду, 4 сентября.

Сообщается, что против этого были 301 парламентариев.

По полученным сведениям, оппозиция правительству премьер-министр Британии Бориса Джонсона планирует воспользоваться полученным правом, чтобы 4 сентября обсудить и поставить на голосование данный законопроект.

Ранее в Великобритании обнародовали документ, не допускающий Brexit без сделки.