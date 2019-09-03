Путин поручил разработать дополнительные выплаты медработникам

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, сообщает РИА «Новости».

Также было дано поручение определить дополнительный коэффициент к единовременным компенсациям медработникам. Это относится к медработникам сельских населенных пунктов, рабочих поселков и поселков городского типа в районах Крайнего Севера, в Арктической зоне, а также на удаленных территориях с низкой транспортной доступностью.

Соответствующий доклад будет подготовлен до 1 ноября. К 1 декабря правительству также предстоит представить предложения по снижению налоговой нагрузки на медицинские организации первичного звена здравоохранения за счет освобождения от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога.

За выполнением поручений будет следить премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ранее Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения.