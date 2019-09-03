«Известия»: Сергей Шумей хочет войти в пятерку лидеров рынка жилья

Московский застройщик «РГ-Девелопмент» намерен войти в пятерку лидеров рынка жилищного строительства, чему должен поспособствовать переход компании под управление «РВМ Капитал», пишут «Известия».

«Смена управляющей компании позволит нарастить девелоперские компетенции «РГ-Девелопмент» и максимально способствовать ее развитию», — отметил основной владелец «РГ-Девелопмент» Сергей Шумей.

Издание пишет, что закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Лонтано», которому принадлежит московский застройщик «РГ-Девелопмент», перешел под управление «РВМ Капитал».

«РГ-Девелопмент» прорабатывает пять новых площадок для строительства жилых комплексов. Так, застройщик планирует приобретение нескольких участков в столице под жилищную застройку, освоение которых будет вестись за счет кредитных средств.

Ключевыми задачами компании на данный момент являются расширение земельного банка, а также сбалансированное развитие.

По мнению экспертов рынка, Сергей Шумей является сейчас главным локомотивом наступательного движения «РГ-Девелопмент» на строительном рынке.

В портфеле компании более 800 тыс. кв. м жилой недвижимости. Среди проектов компании жилой квартал «Октябрьское поле», жилые комплексы «Петровский парк», «Балтийский», «Фонвизинский».

«Известия» уточняют, что до недавнего времени контроль над столичным застройщиком «РГ-Девелопмент» было принято приписывать российскому бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Однако СМИ неоднократно опровергали эту информацию. По данным «РВМ Капитал», в списках владельцев инвестиционных паев ЗПИФ комбинированного «Лонтано» «не числится физическое лицо, имеющее фамилию, имя и отчество Ротенберг Аркадий Романович».