Ограничить использование маркировки «эко» и «био» предложили в Роскачестве

Роскачество предложило ограничить вольное использование маркировки «эко», «био» и «фермерские» на продуктах. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что на сегодняшний день использование данной маркировки – маркетинговый ход производителей. Маркировка никак не регулируется, к ней не предъявляется требования и она не закреплена на законодательном уровне.

По мнению экспертов, маркировки «эко» и «био» нужно закрепить в законе об органической продукции, а также создать для них ГОСТы. Понятие «фермерский» необходимо отразить в техническом регламенте о маркировки.

Это поможет повысить доверие потребителей к таким товарам.

Ранее сообщалось, что импортная органическая продукция может уйти с российских прилавков.