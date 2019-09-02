Сирия и Крым заключили сделку на экспорт товаров в Россию из САР

Крымско-сирийский торговый дом «Содружество» совершил сделку с компанией из Сирии по экспорту сельхозпродукции в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на торговый дом.

Согласно полученным данным, сумма контракта составит $2 млн.

Как стало известно, он будет действовать до 31 декабря 2019 года. При этом присутствует возможность продления соглашения.

Сообщается, что поставки будут выполняться через порты Феодосия и Севастополь.

Как отмечается, в первую поставку в Крым войдут такие продукты, как оливковое масло, лимоны, апельсины, грейпфруты и гранаты.