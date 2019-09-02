Правительство скорректировало бюджет из-за лесных пожаров в России

Российское правительство после ситуаций с лесными пожарами в стране решило скорректировать бюджет, чтобы выделить часть денежных средств на борьбу с возгораниями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление российского Министерства природы.

Как отмечается, власти страны выделят 1,2 млрд руб. из бюджетов 2020 и 2021 годов на покупку техники, которая поможет тушить лесные пожары. Всего на помощь регионам в 2019 году правительство страны выделило 2,78 млрд рублей.

В документе указывается, что большую часть финансирования на покупку техники получат Иркутская, Новгородская, Свердловская и Ленинградская области, а также Забайкальский край и Бурятия.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Сибири увеличилась.