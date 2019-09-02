The India Today объяснил, зачем Моди едет на ВЭФ

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Визит индийского премьера Нарендры Моди во Владивосток в первую очередь для участия во Восточном экономическом форуме (ВЭФ) приведет к расширению бизнес-сотрудничества между Индией и Россией, а также укрепит двусторонние связи. Об этом пишет The India Today.

Согласно материалу, Моди будет почетным гостем на форуме и проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, на которой речь пойдет об активизации торговли между странами, инвестиций и сотрудничества в областях обороны, энергетики, инфраструктуры и др. Кроме того, на фоне направленных на разжигание войны действий Пакистана лидеры могут обсудить ситуацию в регионе. Ожидается, что будет поднят вопрос о создании зоны свободной торговли между Индией и странами Евразийского экономического союза, куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Уточняется, что переговоры по этой инициативе были завершены. Она должна стимулировать экономические связи между Нью-Дели и странами союза. Последняя встреча лидеров состоялась на Бишкеке в июне. Перед визитом премьера во Владивосток в Россию прибыли глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, министр торговли и промышленности Пиюш Гоял и советник по национальной безопасности Аджит Доваль, чтобы подготовить почву для успешных переговоров.