В Госдуме отреагировали на идею ПФР о новом порядке выплаты пенсий

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов прокомментировал идею о новом механизме выплат накопительных пенсий, сообщает РИА «Новости».

По его мнению, единовременное получение небольшой накопительной пенсии у россиян может иметь спрос, но оно должно быть принято каждым гражданином самостоятельно.

«Считаю, что такой шаг для многих получателей накопительной пенсии действительно будет востребован, но это должно быть добровольное решение, а не в одностороннем порядке», — заявил он.

Он считает, что государство не должно устанавливать обязательный порядок получения таких выплат.

Ранее пенсионный фонд предложил пересмотреть механизм выплат накопительных пенсий.