В Госдуме отреагировали на идею ПФР о новом порядке выплаты пенсий

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Министр экономического развития России Максим Орешкин выступает на пленарном заседании... Министр экономического развития России Максим Орешкин выступает на пленарном заседании...
Министр экономического развития России Максим Орешкин выступает на пленарном заседании...
РИА «Новости»

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов прокомментировал идею о новом механизме выплат накопительных пенсий, сообщает РИА «Новости».

По его мнению, единовременное получение небольшой накопительной пенсии у россиян может иметь спрос, но оно должно быть принято каждым гражданином самостоятельно.

«Считаю, что такой шаг для многих получателей накопительной пенсии действительно будет востребован, но это должно быть добровольное решение, а не в одностороннем порядке», — заявил он.

Он считает, что государство не должно устанавливать обязательный порядок получения таких выплат.

Ранее пенсионный фонд предложил пересмотреть механизм выплат накопительных пенсий.