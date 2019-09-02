ПФР предложил поменять механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил пересмотреть механизм выплат накопительных пенсий, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что при реализации предложения увеличится число россиян, которые смогут единовременно получить всю сумму накопленной пенсии. Сейчас накопленная пенсия выплачивается вся сразу, если она ниже 5% от суммы общей пенсии.

Если эта сумма больше 5%, то россиянину назначается накопительная пенсия.

Согласно нововведениям, ПФР предлагает назначать накопительную пенсию гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера – 8846 рублей.

Ранее сообщалось, что минимальную пенсию в Москве увеличили до 19,5 тысячи рублей.