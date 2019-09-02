Пенсионный фонд России (ПФР) предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Уточняется, что на настоящий момент россияне получают все пенсионные накопления сразу, если накопительная пенсия, рассчитанная для них, ниже 5% от суммы общей пенсии.

В случае же, если данная сумма выше 5%, то пенсионеру назначается накопительная пенсия.

Однако, согласно предложению ПФР, накопительную пенсию предлагается назначать только тем, у кого она будет выше 20% от прожиточного минимума пенсионера, составляющего 8846 рублей.

Ранее минимальную пенсию в Москве увеличили до 19,5 тысячи рублей.