ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
Уточняется, что на настоящий момент россияне получают все пенсионные накопления сразу, если накопительная пенсия, рассчитанная для них, ниже 5% от суммы общей пенсии.
В случае же, если данная сумма выше 5%, то пенсионеру назначается накопительная пенсия.
Однако, согласно предложению ПФР, накопительную пенсию предлагается назначать только тем, у кого она будет выше 20% от прожиточного минимума пенсионера, составляющего 8846 рублей.
Ранее минимальную пенсию в Москве увеличили до 19,5 тысячи рублей.