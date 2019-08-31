Зеленский увидел угрозу для Европы в «Северном потоке-2»

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что российский газопровод «Северный поток-2» является угрозой для Европы. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что об этом он сказал во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.

По его словам, Украина и Польша должны выстроить свои отношения по вопросам энергетики. Также он подчеркнул, что страны солидарны в отношении «Северного потока-2».

Зеленский отметил, что видит угрозу для всей Европы в этом газопроводе и считает его неприемлемым.

«Выступаем... энергетическое сотрудничество в треугольнике «Польша-США-Украина», — заключил Зеленский.

Ранее Зеленский пообещал убить «Северный поток - 2» с помощью главы США Дональда Трампа.