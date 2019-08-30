Россиянам могут позволить выкупать долги у банков

Министерство экономического развития разработало законопроект, позволяющий гражданам выкупить у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам, сообщает «Коммерсант».

Согласно инициативе, в законы о взыскании долгов физлиц и о микрофинансовой деятельности будут внесены изменения.

Так, в случае неспособности должника далее исполнять свои обязательства, ему будет предложено выкупить долг у самого заемщика, прежде чем будет заключен договор с коллекторами. Также у должника появится право перекупить свой долг по двукратной цене у нового владельца.

Отмечается, что если банк нарушит правило, то первоначальный заемщик может приобрести его за полцены.

Уточняется, что правила будут действовать только для добросовестных заемщиков.

Ранее сообщалось, что жители России стали доверять только крупным банкам.