На Украине потребовали поменять название российского «Руслана»

Украинский авиаконцерн «Антонов» потребовал от конструкторского бюро «Ильюшин» сменить название российского самолета «Руслан», который разрабатывается на базе Ан-124. Об этом сообщается на сайте украинского производителя.

В госпредприятии Украины считают, при подборке и установке модернизированного оборудования при помощи российского бюро летно-техническая составляющая самолета максимально изменится в сравнении с базовой моделью. По этой причине «Антонов» не желает брать на себя ответственность за безопасность лайнера.

При этом украинский концерн не отрицают технической возможности глубокой модернизации Ан-124-100.

Ранее сообщалось, что в «Ильюшине» готовятся массовые сокращения.