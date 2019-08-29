Глава ФАС призвал ликвидировать госкорпорации

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев призвал ликвидировать госкорпорации России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российские госкорпорации необходимо реорганизовать.

Артемьев уточняет, что их нужно перевести в акционерные общества или другие организационные формы.

Глава ФАС считает, что такая реформа позволит повысить конкуренцию.

Как отмечает Артемьев, госкорпорации должны превратиться в простые акционерные общества, у которых не будет привилегий.

Ранее Артемьев предложил объединить нацпроекты с указом президента России Владимира Путина о развитии конкуренции.