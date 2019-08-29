Глава ФАС призвал ликвидировать госкорпорации
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Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев призвал ликвидировать госкорпорации России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, российские госкорпорации необходимо реорганизовать.
Артемьев уточняет, что их нужно перевести в акционерные общества или другие организационные формы.
Глава ФАС считает, что такая реформа позволит повысить конкуренцию.
Как отмечает Артемьев, госкорпорации должны превратиться в простые акционерные общества, у которых не будет привилегий.
Ранее Артемьев предложил объединить нацпроекты с указом президента России Владимира Путина о развитии конкуренции.