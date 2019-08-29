Росстат узнал стоимость подготовки первоклассника в школу

В Росстате подсчитали, что собрать первоклассника в школу в 2019 году обойдется родителям в среднем в 20 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте ведомства.

Согласно представленным данным, усредненная стоимость подготовки мальчиков к первому походу в школу обойдется в 22,9 тыс. руб., а девочек — в 22,9 тыс. руб.

В «набор первоклассника» ведомство включило несколько комплектов одежды и обуви, носки, рюкзак, канцелярские предметы и учебники. Отмечается, что расчеты производились с 2015 по 2019 год.

Выяснилось, что дороже всего подготовить девочку к школе можно в Камчатском крае. Там за такой «набор первоклассника» родители могут отдать 31737,82 руб. Больше всего денежных средств на сбор мальчиков уйдут в Чукотском автономном округе — 24875,00 руб.

Дешевле всего собрать детей в Республике Ингушетия (мальчики) и в Республике Алтай (девочки).

Ранее Роспотребнадзор назвал допустимый вес рюкзака для первоклассников.