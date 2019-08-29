«Россети» объявили о росте чистой прибыли на 15% в 1 полугодии 2019 года

Компания «Россети» объявила в четверг рассчитанные в соответствии с МСФО результаты консолидированной финансовой отчетности группы за 1 полугодие 2019 года.

Так, консолидированная выручка группы компаний выросла на 3% год к году и составила более 500 млрд рублей.

Суммарная чистая прибыль холдинга за 6 месяцев 2019 года составила почти 68 млрд рублей (на 15,1% выше).

Показатель EBITDA составил 167,7 млрд рублей, что (выше на 14,3%).

Кроме того, в первой половине года «Россети» продолжили продвижение законодательных инициатив, направленные на увеличение финансово-экономических показателей всего электросетевого комплекса.

Например, предложения компании по установлению долгосрочных тарифов для сетевых предприятий, совершенствованию системы оплаты льготного технологического присоединения, оплате потребителями неиспользуемого резерва мощности и дифференциации тарифов ФСК были поддержаны вице-премьером Дмитрием Козаком, а в июне премьер Дмитрий Медведев дал поручение кабинету министров обеспечить их скорейшее принятие.

Также президент России Владимир Путин внес изменения в Федеральный закон «Об электроэнергетике», согласно которым для сетевых компаний регулирование цен (тарифов) на срок не менее чем пять лет может осуществляться на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности.

Благодаря этому у «Россетей» появляется возможность получаемые в результате сокращения операционных и капитальных затрат средства реинвестировать в модернизацию инфраструктуры для дополнительного улучшения качества услуг и направлять их часть на выплату дополнительных дивидендов акционерам.